Tennis : Carreno rejoint Zverev en demies

L’Espagnol Pablo Carreno (27e mondial) s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open, après sa victoire aux dépens du Canadien Denis Shapovalov (17e) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 0-6, 6-3.

Pablo Carreno a livré une grosse performance pour se qualifier après plus de 4 heures de jeu.

Souvent malmené par le service (26 aces) et les coups gagnants (76 contre 33) adverses, l’Espagnol, infatigable défenseur-contreur, a fini par avoir le dernier mot sur le Canadien, à qui il barre la route à l’US Open pour la seconde fois après sa victoire en 2017 en 8e de finale.

Mais sa résistance s’est accrue et il a fait craquer par deux fois Shapovalov aux tie-breaks des 2e et 3e sets. Accusant une baisse de régime dans le quatrième, au terme duquel il s’est fait soigner au dos, le Barcelonais a été le plus solide dans la cinquième manche, durant laquelle son jeune adversaire s’est montré trop imprécis (76 fautes directes au total contre 42).