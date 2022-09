Attentats du 13-Novembre : Carrère sort le premier livre sur le procès des jihadistes

Jeudi, les éditions POL ont publié le livre «V13» de l’écrivain français Emmanuel Carrère. D’autres ouvrages sur le sujet vont suivre.

L’ouvrage rassemble les chroniques judiciaires de l’écrivain Emmanuel Carrère, écrites pour l’hebdomadaire «L’Obs». POL/Capture d’écran

«V13», du Français Emmanuel Carrère, est le premier livre à sortir sur le procès des attentats jihadistes du 13 novembre 2015, survenus à Paris et dans sa banlieue, trois mois après la fin d’un marathon judiciaire qui a laissé place à un sprint éditorial. Le romancier rassemble dans cet ouvrage, publié jeudi par les éditions POL, ses chroniques judiciaires écrites pour l’hebdomadaire «L’Obs». Simple a priori, mais l’auteur de «Yoga» ne voulait pas s’en tenir là.

«Je les ai un peu retouchées. Surtout, j’y ai intégré des passages qui n’avaient pas trouvé leur place dans mes 7800 signes hebdomadaires. C’est pourquoi le livre est d’un tiers plus long que ce qui est paru dans le journal», précise-t-il dans ses remerciements. L’ouvrage dépasse 350 pages.

Immense succès de librairie

Carrère peut ainsi donner à son lecteur davantage de repères dans ce dédale: 148 jours d’audience, entre septembre 2021 et juin 2022, 20 accusés (tous condamnés) dont 14 dans le box, et 1800 parties civiles. Cette tuerie revendiquée par l’organisation État islamique avait fait 130 morts à Paris, dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan et à des terrasses de cafés, ainsi qu’au stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

Emmanuel Carrère retourne au lieu qui avait assuré sa notoriété: la cour d’assises. En 1996, après avoir assisté au procès de Jean-Claude Romand, faux médecin et vrai assassin de sa propre famille dans le centre-est de la France, il avait publié deux articles dans l’hebdomadaire «Le Nouvel Observateur», devenu bien plus tard «L’Adversaire». Cet immense succès de librairie est devenu un classique étudié dans les lycées français. «V13» bénéficie de l’un des plus gros tirages de cette rentrée littéraire, avec 80’000 exemplaires.

Instantanés dessinés

Il a toutes les chances de rafler la mise en arrivant en librairie le premier. Mais une semaine seulement plus tard sort «Dossier V13», un livre ambitieux publié par les éditions Plon. Azzeddine Ahmed-Chaouch, journaliste de la chaîne TMC, et le dessinateur de presse Valentin Pasquier («Le Parisien», «Ouest-France», France Inter) racontent les journées marquantes de ce procès, comme autant d’instantanés.

Complexe à mettre en page, cet ouvrage très grand format et en couleur mêle textes, notes manuscrites et dessins. Accusés, victimes, magistrats, témoins, journalistes y apparaissent plus vivants que jamais. Car si le procès a été intégralement filmé, dans un but de constituer une archive historique, ces images n’ont jamais été diffusées.

D’autres ouvrages prévus

Le tirage de «Dossier V13» est de 20’000 exemplaires. D’autres ouvrages sont également prévus. «Et nous nous sommes parlé» (éditions de l’Aube, 22 septembre) est issu du dialogue entre la journaliste de la radio publique France Inter Charlotte Piret, l’avocat de la défense Xavier Nogueras et un rescapé du Bataclan, Arthur Dénouveaux.

«13 Novembre: chroniques d’un procès» (éditions Les Échappés, 6 octobre) regroupera les textes de la journaliste Sylvie Caster. «Génération Bataclan, face à la Cour» (éditions Le Cherche-Midi, 27 octobre) de Guillaume Auda sera signé du premier journaliste arrivé sur place le 13 novembre 2015, lui qui était riverain.

Des films sur ces attentats sont également attendus. Après «Revoir Paris» d’Alice Winocour le 7 septembre, «Novembre» de Cédric Gimenez (réalisateur de «BAC Nord») sort le 5 octobre. Puis ce sera «Vous n’aurez pas ma haine» de Kilian Riedhof, le 2 novembre, adapté du livre autobiographique d’Antoine Leiris, journaliste français dont l’épouse a été tuée dans l’attentat du Bataclan.