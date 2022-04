Hong Kong : Carrie Lam s’en va: «Je dois faire passer ma famille en premier»

La cheffe de l’exécutif de Hong Kong a annoncé lundi qu’elle se retirerait en juin, après un mandat marqué par d’immenses manifestations pro- démocratie et la pandémie.

Carrie Lam ne briguera pas de deuxième mandat en mai, lors de la désignation par un comité restreint du prochain dirigeant de la ville. «Je vais achever mon mandat de cinq ans en tant que cheffe de l’exécutif le 30 juin et finir officiellement ma carrière de 42 ans dans le gouvernement», a-t-elle annoncé à la presse. La dirigeante a assuré que les dirigeants de Pékin, qu’elle a avertis de ses intentions en mars 2021, «ont compris et respecté» son choix.

Lam, 64 ans, a justifié son choix par «des considérations familiales». «Je dois faire passer les membres de ma famille en premier, et ils estiment qu’il est temps pour moi de rentrer chez moi», a-t-elle déclaré. Après une carrière de fonctionnaire, Lam était devenue en 2017 la première femme à diriger Hong Kong.

Qui pour lui succéder?

Sanctionnée par Washington

La dirigeante sortante a aussi remercié Pékin pour son soutien et sa confiance, rappelant que son mandat avait été marqué par «une pression sans précédent» avec les manifestations de 2019 et la pandémie de Covid-19. Son bilan divise la ville. Ses soutiens la considèrent comme une loyaliste inflexible à Pékin qui a su tenir le cap lors des manifestations de 2019 et lors de la pandémie.