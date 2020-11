Suisse : Carte de voeux musicale pour les accidentés

La Suva lance une nouvelle campagne avec une carte de voeux en musique pour soutenir le moral des personnes accidentées et de leur entourage.

La réinsertion a été réussie pour plus de 3500 victimes d’accidents graves.

Plus de 3500 victimes d’accidents graves ont pu réintégrer le monde du travail en 2019 avec l’aide de la Suva. Comme elle estime que le soutien moral de l’entourage joue aussi un grand rôle, elle lance u ne nouvelle campagne avec une carte de voeux musicale.

De petites attentions et des conversations positives donnent à la personne accidentée de la force et de l’espoir, ce qui favorise le processus de guérison, a indiqué la Suva mardi dans un communiqué. Par ailleurs, le travail rassemble, procure un sentiment d’être utile et «véhicule des valeurs externes comme le revenu ou le prestige».