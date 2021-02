Les banques ont entamé le remplacement des cartes classiques par celles d’une nouvelle génération, affiliées aux distributeurs Visa et Mastercard. Leurs nouvelles fonctions: des quasi-cartes de crédit, pour le meilleur et pour le pire.

Intermédiaire entre le client et le vendeur, le fournisseur du terminal de paiement prélève une taxe sur le montant de l’achat, tout comme l’émetteur de la carte. Getty Images/iStockphoto

L’idée semble couler de source: vu l’augmentation des paiements sur internet, accélérée par la pandémie, pourquoi ne pas rendre possibles ces transactions avec nos cartes de débit habituelles? C’est la démarche entamée par plusieurs grandes banques, qui cessent d’émettre les cartes de type Maestro, Vpay ou EC-direct et les remplacent peu à peu par des modèles hybrides proposées en partenariat avec Visa et Mastercard. C’est le cas chez Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, qui expliquent que les clients demandent de plus en plus cette fonctionnalité.

Sauf que ça n’arrange pas les commerçants. «A notre avis, ces nouvelles cartes n’offrent pas de réelle valeur ajoutée pour les détaillants, mais elles leur coûtent deux fois plus cher», réagit leur faîtière Swiss Retail. «On me l’a déjà refusée deux fois, dans une petite boutique puis dans un kiosque, à cause des frais», raconte une lectrice.

A chaque intermédiaire ses taxes

Des commissions sont en effet prélevées par les émetteurs de carte et les intermédiaires fournissant les systèmes de paiement aux commerçants, dont le plus connu est Six. Elles vont d’une vingtaine de centimes à plus de 1,5% du montant de l’achat, selon la carte et selon le commerce; les grandes chaînes paient en effet moins de frais en raison de leur grand volume de paiements.

Pour les nouvelles cartes de débit, les taxes sont plus élevées que sur les anciennes en raison de l’introduction d’une commission supplémentaire, du doux nom de «commission d’interchange». Cette taxe est facturée par l’intermédiaire à l’émetteur et répercutée sur le commerçant. C’était déjà le cas pour les cartes de crédit, qui sont encore plus chères pour lui. La commission de la concurrence (Comco) est d’ailleurs déjà intervenue à ce sujet (lire encadré).

SIX rappelle que chaque commerçant est libre d’accepter ou non un type de carte. «Aucune carte n’est gratuite, regrette une commerçante veveysanne. J’ai fixé un montant minimum, car pour un franc ou deux, autant donner le produit gratuitement. Mais concrètement, on ne peut pas refuser complètement une carte, surtout quand c’est le seul moyen de paiement du client.»

Attention au cartel La Comco a fait baisser en 2014 la «commission d’interchange», qui s’applique aux paiements par carte de crédit, car elle n’était pas conforme à la loi sur les cartels. Elle surveille également de près l’évolution de cette taxe sur les cartes de débit Mastercard et Visa; elle ne doit pas dépasser 20 centimes. La Comco pourrait cependant intervenir si ce type de carte atteignait 15% de parts de marché, pour examiner si cette taxe est encore justifiée.