Les personnes qui veulent circuler avec les transports publics à bon compte occasionnellement, et même sans abonnement demi-tarif, apprécient les cartes journalières «Commune». Chaque année, un million et demi de ces sésames, vendus autour de 40 fr., et acquis principalement auprès des administrations communales, trouvent preneur. Mais d’autres offres de transports, comme les cartes journalières et billets dégriffés, ont entraîné une baisse des ventes de ce type de tickets.