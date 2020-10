Le Bayern Munich, tenant du titre, a nettement dominé l’Atlético Madrid (4-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions mercredi, porté par un Kingsley Coman double buteur et passeur décisif.

Coman, unique buteur de la dernière finale face au Paris SG, a ouvert le score en première période (28e) avant de doubler son capital après la pause (72e). Leon Goretzka (41e) et Corentin Tolisso (66e) ont également participé à la fête face aux joueurs de Diego Simeone.

Dans la matinée, une incertitude avait plané sur la tenue du match en raison du test positif de Gnabry. Mais les autorités sanitaires de Bavière ont considéré que les mesures appliquées par le Bayern (depuis plusieurs mois) pour éviter les contacts entre joueurs hors du terrain étaient suffisantes pour qu’aucun autre professionnel de l’effectif ne soit considéré comme «un cas contact» et obligé d’entrer en quarantaine.

Okafor sur le terrain

Dans ce groupe A, en Autriche, Salzbourg n’a pu battre le Lokomotiv Moscou et les deux équipes se sont quittées sur un 2-2 (1-1). Les Russes avaient ouvert la marque par Eder (19e), mais Szoboszlai a égalisé pour Salzbourg juste avant la mi-temps (45e) et Junuzovic a donné l’avantage aux Autrichiens à la 50e. Malheureusement pour l’équipe du Bâlois Noah Okafor (entré à la 84e), Lisakovich a égalisé pour les Moscovites à la 75e.

L’OM perd à la 91e

Après un septennat sans C1, l’OM a renoué avec son passé européen dans la douleur. Incapables de marquer au Pirée, les Phocéens ont connu le pire des sorts: un but encaissé dans le temps additionnel par le remplaçant Ahmed Hassan (90e+1) sur un centre de Mathieu Valbuena.

Le milieu de 36 ans, ancienne idole de l’OM (2006-2014), n'est pas le seul à avoir tourmenté les Phocéens, même s’il a contraint Steve Mandanda à une parade réflexe (71e). La défense française a beaucoup souffert en seconde période, avec un but (52e) invalidé après l’assistance vidéo et un poteau sortant (69e), notamment.

Dans ce groupe C, Manchester City, lui, n’a pas eu la vie facile face à Porto. Luis Diaz a d’ailleurs plongé les Anglais dans le doute en ouvrant la marque à la 14e minute. Un doute de courte durée néanmoins, puisque Agüero a égalisé sur penalty à la 20e. Il a fallu attendre les trois quarts du match pour voir Gündogan (65e) et Ferran Torres (73e) donner de l’air aux hommes de Guardiola.

Shaqiri a joué

Pour son entrée en lice dans le groupe D, Liverpool a réussi à s’imposer par le plus petit écart face à l’Ajax, à l’Arena d’Amsterdam (1-0).

Ce succès étriqué, acquis grâce à un but contre son camp de Tagliafico (35e) et conjugué à celui remporté dans le même temps par l’Atalanta à Mydtjylland (4-0), place d’ores et déjà les Reds en bonne position dans ce groupe F.