«The Voice All Stars» : Carton plein pour Gjon’s Tears

Les cinq coaches de «The Voice All Stars» se sont retournés durant la prestation du chanteur fribourgeois, qui a intégré l’équipe de Zazie.

Gjon’s Tears va pouvoir travailler avec Zazie, comme il le souhaitait . Samedi 11 septembre 2021, la chanteuse de 57 ans, mais également Jenifer, Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori ont été séduits par son interprétation du titre «Corps», d’Yseult.

Celui qui a représenté la Suisse à l’Eurovision à Rotterdam a donc eu le choix entre les cinq coaches de «The Voice All Stars» et il n’a pas réfléchi très longtemps avant de décider d’intégrer l’équipe de Zazie, qu’il admire depuis de nombreuses années, au grand dam des quatre autres artistes.