Carton plein pour le Caprices à Crans-Montana

Fort de son succès, le Caprices se sent pousser des ailes. En 2022, il se tiendra ainsi sur deux week-ends en avril, du 8 au 10 et du 15 au 17, et sur un week-end en septembre, dont la date n’est pas encore arrêtée. «Un rendez-vous au printemps et un à l’automne, c’est notre nouveau rythme de croisière», explique le Valaisan.

Lancée lors de cette édition, la Signal, 3e scène après l’historique Modernity et la Forest inaugurée l’an dernier, a atteint tous ses objectifs. «Se renouveler et progressivement rajeunir notre public est essentiel. Les jeunes ont répondu présent en masse à la scène Signal . On va continuer de penser à eux en réfléchissant à notre programmation», indique Pierre Winthrop, membre du comité du festival. Il annonce par ailleurs que les scènes nocturnes déménageront sur un nouveau lieu pour l’édition d’avril 2022. «Pour l’instant, on tient à garder la surprise sur l’endroit», glisse-t-il.

Vendredi 17 septembre: Nicolas Duvoisin, Cesar Merveille vs Alci, Mathew Jonson, Luciano vs Ricardo Villalobos, Andy Luff, Francesco Del Garda, Margaret Dygas, Younivers, Paco Osuna, Deborah De Luca. Samedi 18 septembre: Tia, Mr Id, Guy Gerber, Behrouz, Lekë, Dona K, John Dimas, 3rd Floor Brothers, Michel Cleis, Joey Daniel, Hot Since 82. Dimanche 19 septembre: Patrischa, Chaim, Audiofly, Bedouin. Vendredi 24 septembre: Birds Of Mind, DJ Tennis, Lee Burridge, Olivia, Who Made Who, Cinthie, Djebali, Roustam, Zendid, Cally, Gescu, Raresh vs Praslea. Samedi 25 septembre: Claudya aka Masaya, Ripperton, Salome Le Chat, Solomun, Apoteoz, Dan Ghenacia, Giorgio Maulini vs James Mc Hale, Mathew Jonson vs Madnax, Lee Ann Roberts, Marco Bailey, Nusha, Ramon Tapia, The Yellowheads. Dimanche 26 septembre: Apollonia, Ben Klock, Manolo, Steve Rachmad.