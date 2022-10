Formule 4: Carton plein pour le GP Explorer de Squeezie

Le youtubeur et streameur a organisé une course de F4 avec 22 personnalités samedi. L’événement a attiré plus d’un million de personnes en simultané sur Twitch.

Les participants du GP Explorer se sont entraînés pendant des semaines pour arriver à suffisamment maîtriser leur voiture. Twitter, Squeezie

La Formule 4 a habituellement lieu dans un anonymat relatif. Mais quand Squeezie – qui compte plus de 17 millions d’abonnés sur YouTube – organise une course sur le circuit Bugatti, c’est l’effervescence. Parmi les pilotes: Gotaga, Domingo, Xari, le duo Vilebrequin ou encore Amixem.

Il y a eu des sorties de route, des crashs et des glissades samedi. À l’image de Joyca qui a tapé les barrières de sécurité, l’événement a rappelé à quel point la course automobile nécessite minutie et précision.

Les 22 personnalités participantes ont suivi un entraînement pendant plusieurs mois, pour acquérir les bases théoriques et techniques. Elles se devaient de maîtriser leur véhicule – allant à plus de 200 kilomètres/heure – en vue des essais et de la course. Certaines étaient bien plus à l’aise que d’autres. Le podium, composé de Sylvain (Vilbrequin/NordVPN), Depielo (Oscaro) et Etienne (World of Tanks), a par exemple montré qui était à l’aise en piste là où d’autres concurrents visaient plutôt de franchir la ligne d’arrivée.

Squeezie avait averti ses spectateurs: il s’agit d’un événement sérieux à ne pas prendre à la légère. Plus de 200 bénévoles étaient mobilisés en bord de piste pour veiller à la sécurité, et même la qualité de la production n’avait rien à envier aux courses de référence. «La production est assurée par ceux qui font les 24 Heures du Mans», a rappelé le streameur et animateur Doigby à plusieurs reprises.