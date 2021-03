A l’occasion de son cinquième anniversaire, Magic Pass a décidé d’offrir des prestations avantageuses à ses clients. Ainsi, le prix de l’abonnement – soit 399 francs pour les adultes et 269 francs pour les enfants – reste fixe alors même que la zone s’agrandit. Le territoire s’étend désormais jusqu’à l’Oberland bernois avec la vallée de Diemtigtal et ses trois stations et celle de Jeizinen qui complète l’offre dans le Haut-

Valais. Finalement, Glacier 3000 sera accessible pour la saison d’hiver 2021/2022 et sans supplément.