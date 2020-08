Lausanne Cas de Covid recensés: un bar se met en quarantaine

Des clients positifs au coronavirus se sont rendus au Punk le week-end dernier. Des membres du staff sont aussi infectés. L’établissement du Flon a décidé de fermer temporairement.

«Pas d’évidence d’une transmission personnel-clients»

Comme lors des cas précédents au Mad et au D! Club, «il n’a pas mis non plus en quarantaine les clients qui ont fréquenté le bar, parce qu’il n’y a pas eu d’évidence à ce jour de transmission entre le personnel et les clients.»