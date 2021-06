Genève : Cas de harcèlement et de racisme dénoncés chez Patek Philippe

Plusieurs personnes ont relaté mardi des situations qui ont ensuite empiré lorsqu’elles les ont signalées en haut lieu. L’inspection du travail a été saisie.

Une salariée a ainsi témoigné avoir subi du mobbing et avoir dû être hospitalisée, tant «la situation était devenue invivable». Son responsable, qui avait alerté la hiérarchie, dit n’avoir rien vu changer à l’égard de sa collègue. Lui, en revanche, a d’abord été déplacé, avant d’être licencié. Un autre a dit s’être aperçu qu’aucune mesure n’était prise pour protéger les employés soumis à du harcèlement, au stress et à diverses pressions, quand bien même les entités censées gérer ce genre de situations, comme les ressources humaines ou la commission du personnel, avaient été alertées.

«Par crainte, je ne dis plus rien»

Il a donc choisi de rentrer dans le rang: «A Patek, il faut juste courber l’échine, travailler et surtout ne rien dire. J’ai décidé d’essayer de garder ma place, et par crainte de représailles, je ne dis plus rien», a-t-il expliqué, cité dans un communiqué du syndicat Unia. Trois femmes affirment de leur côté avoir été «licenciées pour l’exemple» après s’est rebiffée contre les méthodes qu’elles jugeaient inadéquates.