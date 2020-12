Coronavirus : Le Conseil national approuve les fonds supplémentaires

La révision de la loi Covid concerne en particulier les secteurs de la culture, de l’événementiel, du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie et les forains.

Le Conseil fédéral a annoncé vendredi dernier être prêt à augmenter l’enveloppe dévolue aux cas de rigueur à 2,5 milliards de francs, contre un milliard décidé jusqu’à présent. Cette aide supplémentaire se composera de 750 millions de francs pris en charge conjointement par la Confédération à hauteur de deux tiers et par les cantons pour un tiers. Les 750 millions restants à la charge de la Confédération serviront de réserve.

Conditions d’octroi

«On s’achemine vers un confinement dur et dans les entreprises, les réserves fondent», a-t-elle poursuivi. Mais rien n’y a fait. Sa proposition de définir la liste des coûts fixes dans la loi a été rejetée par 111 voix contre 81. Pour Thomas Aeschi (UDC/ZG), c’est aux cantons de décider de cette question.

Le ministre des Finances Ueli Maurer a également précisé que le Conseil fédéral pourra disposer de plus de souplesse pour décider des critères relatifs aux cas de rigueur. Il ne veut pas de définitions trop restrictives qui risqueraient de ralentir l’examen des demandes des entreprises en difficulté et le déblocage de l’argent.

La proposition UDC de refuser de donner plus de latitude au gouvernement pour les conditions d’éligibilité a été balayée.

Culture: pas de doublement de l’enveloppe

La révision de la loi Covid permettra d’étendre l’aide aux entreprises ayant subi les conséquences de la deuxième vague. Elle concerne en particulier les secteurs de la culture, de l’événementiel, du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie et les forains. Pour la culture, la loi étendra le cercle des bénéficiaires aux acteurs de la culture.

La gauche aurait voulu doubler l’enveloppe à 200 millions de francs pour ce secteur. La culture est à l’arrêt au moins jusqu’à la mi-janvier et qui sait combien de temps encore au-delà, a plaidé Fabien Fivaz (Verts/NE). En vain, la proposition a été rejetée par 119 voix contre 66.

Bas salaires indemnisés à 100%

Le National a tacitement décidé de revaloriser la situation des bas salaires en cas de réduction de l’horaire de travail. C’est le bon choix même si ça va coûter quelques centaines de millions de francs de plus, selon le ministre des Finances Ueli Maurer.

Le National a également décidé par 101 voix contre 83 que pour les indépendants qui touchent des allocations pour perte de gain dans le cadre de la crise du Covid, la perte de chiffre d’affaires devrait être d’au moins 40% et non 55% par rapport à la moyenne des années 2015 à 2019. Le conseiller fédéral a pourtant averti que cette mesure coûtera cher, entre 1,5 et 2 milliards.