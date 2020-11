Coronavirus : Cas de rigueur: Genève soutient six secteurs

Le Grand Conseil genevois a adopté en urgence six projets de loi permettant aux agences de voyage, à l’hôtellerie ou encore à l’évènementiel d’obtenir une aide de la Confédération.

Genève va soutenir à fonds perdus six secteurs au titre de cas de rigueur tel que défini par la législation fédérale. Le Grand Conseil a adopté en urgence mercredi et jeudi six projets de loi permettant aux agences de voyage, à l’hôtellerie ou encore à l’évènementiel d’obtenir une aide de la Confédération.

Faute de touristes ou de congrès en raison de la pandémie de Covid-19, les secteurs du transport professionnel de personnes, des commerces et restaurants de la galerie marchande de l’aéroport ainsi que des forains et magasins de souvenirs figurent aussi dans les cas de rigueur du canton de Genève. L’Etat estime qu’ils seront durablement impactés par la crise.

Task force employabilité

Seul Ensemble à Gauche a refusé les six projets de loi. En contrepartie aux indemnités, la formation d’extrême gauche demandait l’interdiction de licencier durant la durée de l’aide et les six mois suivants, en vain. «Les prémisses à la protection des salariés, c’est qu’il y ait des emplois et donc des entreprises. Les six secteurs tiennent à maintenir les emplois», a réagi Mme Fontanet.