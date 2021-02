Sans rentrée d’argent, les dettes s’accumulent pour les restaurateurs et hôteliers, frappés de plein fouet par la pandémie.

«L’urgence aujourd’hui, c’est le traitement des cas de rigueur», avait déclaré le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba le 14 janvier lors d’une conférence de presse. Ce dernier avait assuré que les indemnités seraient versées aux cas de rigueur «dix jours après la demande [complète] déposée». Mais selon une enquête réalisée par le collectif «Qui va payer l’addition?» qui regroupe restaurateurs et patrons de clubs et de bars vaudois, aucun des acteurs de la branche n’a encore touché le moindre franc, rapportait « Le Temps » en début de semaine.

Objectif freiné

Responsable de la communication au Département de l’économie, Denis Pittet a expliqué que, le lendemain de l’annonce à la presse, «nous avons reçu les documents définitifs de Berne et notre outil informatique n’était plus adapté». Ce mercredi, il a assuré: «Aujourd’hui, le traitement effectif des dossiers est en place. Notre objectif des 10 jours a été freiné, mais il reste notre objectif.»

Depuis vendredi dernier, 135 dossiers ont été traités – les plus urgents, surtout dans le secteur de l’hôtellerie – et les indemnités ont été versées à leurs demandeurs. Depuis décembre, 15 millions de francs ont déjà été distribués. Mercredi, Denis Pittet a ainsi annoncé que «200 emplois qui étaient menacés de licenciement à fin janvier ont pu être sauvés».

Une «lenteur qui fait mal»

Mais tous n’ont pas encore reçu leur dû. Et, sans rentrée d’argent, les dettes s’accumulent. «Peu importe la somme qu’on va recevoir, mais qu’on nous la donne maintenant! C’est cette lenteur cantonale qui fait du mal. Car les créanciers attendent!» s’exaspère un hôtelier des Alpes vaudoises. Près d’une quinzaine de personnes travaillent sous ses ordres. Sans les indemnités auxquelles il a droit, il estime pouvoir tenir jusqu’au mois de mars, mais pas au-delà. Les réservations prévues pour les vacances scolaires sont essentielles à la survie de son établissement.

«On nous empêche de travailler, on n’a pas le droit au chômage et on ne touche pas l’argent que l’on devrait recevoir: la situation est odieuse», s’insurgeait dans les colonnes du «Temps» Frédérique Beauvois, porte-voix de la détresse des restaurateurs, pris à la gorge. Mercredi, Denis Pittet a confirmé que «dix autres millions sont sur le point d’être versés d’ici deux ou trois jours». Pour rappel, dans le canton de Vaud, 220 millions de francs ont été débloqués pour les cas de rigueur.