Coronavirus : Cas de rigueur peut-être réglés dès le 1er décembre

Les cas de rigueur pour les entreprises fortement touchées par la crise du coronavirus pourraient être mis en place dès le 1er décembre, selon Guy Parmelin.

Cela concernerait les acteurs les plus touchés et les plus menacés dans leur existence par les mesures restrictives décidées durant la crise, en particulier les organisateurs d’événements, les voyagistes et les forains. Initialement, le gouvernement avait avancé comme date d’entrée en vigueur le 1er février, puis le 1er janvier.