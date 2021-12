Coronavirus : Cas en hausse, quarantaines, absences, la Suisse se prépare

Le niveau inédit du nombre d’infections au Covid-19 et de nouvelles règles de quarantaine pour les personnes vaccinées font craindre un chaos généralisé ces prochains jours.

La Task Force scientifique de la Confédération prévoit que la Suisse dépasse début janvier les 20’000 cas de contamination au Covid-19 par jour à cause du variant Omicron. Pour freiner cette vague, les spécialistes préconisent par exemple un retour des fermetures des restaurants et des bars, mais aussi l’obligation de quarantaine pour les cas contacts doublement vaccinés , ce qui n’est pas le cas actuellement.

Un «problème encore plus important»

L’élu ajoute que si les personnes ayant reçu deux doses, mais pas le booster, devaient être mises en isolement «le maintien de l’infrastructure et des services de base deviendrait un problème encore bien plus important» que la pandémie elle-même. De son côté, la conseillère nationale PS Yvonne Feri dit comprendre que la quarantaine pour les personnes doublement vaccinées puisse être un moyen efficace pour freiner la propagation du virus.

«Mais les personnes vaccinées se demandent de plus en plus pourquoi elles sont menacées pratiquement des mêmes mesures que les personnes non vaccinées», nuance-t-elle. La politicienne juge aussi qu’il faudrait éviter un absentéisme trop important. «Un chaos nous menace d’une manière ou d’une autre avec Omicron, car de nombreuses personnes tomberont malades et seront absentes en même temps». Si, en plus, des personnes vaccinées devaient rester à la maison en tant que cas contacts, des pénuries ne pourraient plus être évitées, conclut-elle.