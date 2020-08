Coronavirus Réunion entre la Confédération et les cantons

Selon les autorités, la situation reste sous contrôle malgré le nombre croissant de cas. En revanche, rien n’a été décidé sur les critères d’autorisation des événements de plus de 1000 personnes.

Le ministre de la Santé Alain Berset (à gauche) et Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (Cdc) ont participé à une réunion des représentants de la Confédération et des cantons pour discuter de la pandémie de coronavirus.

Le ministre de la Santé Alain Berset a rencontré jeudi des représentants des cantons pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le coronavirus. Il a notamment été question des critères pour les manifestations de plus de 1000 personnes dès le 1er octobre.

La Confédération et les cantons ont souligné conjointement que malgré le nombre croissant de cas, la situation reste sous contrôle, selon un communiqué commun de Département fédéral de l’intérieur (DFI) et de la Conférence des gouvernements cantonaux de la santé (CDS). Le traçage des contacts fonctionne bien au niveau des cantons. La situation est cependant suivie de près, car elle est encore «fragile» et elle pourrait changer rapidement, a fait savoir le conseiller fédéral Alain Bersert lors d’une conférence de presse.