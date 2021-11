Casey Wilson captivée par l’histoire du Psy d’à côté

Tirée de faits réels, «Le psy d’à côté», disponible dès le 12 novembre 2021, raconte l’histoire d’un homme fortuné qui laisse tout le monde profiter de lui et qui, sur les conseils de sa sœur, consulte un psy. Malheureusement, le médecin s’immisce dans sa vie, s’installe chez lui et contrôle son entreprise. Casey Wilson, 41 ans, joue le rôle de Bonnie, la femme de ce psy.

Qu’avez-vous pensé en écoutant le podcast qui a inspiré cette série?

J’ai été captivée par cette histoire. C’est choquant, mais en même temps on a vu pas mal de documentaires, dernièrement, qui exposent ce type de comportements, semblables à ceux d’un leader d’une secte. En fin de compte, on cherche tous des réponses et on souhaite parfois que quelqu’un nous dise ce qu’on doit faire, ce qui nous rend vulnérables.

Avez-vous parlé avec la vraie Bonnie? Était-elle complice de son époux?

Je n’ai pas pu lui parler. J’ai essayé d’aborder le personnage respectueusement, parce qu’on ignore ce qui s’est passé. On sait tous au fond de nous quand on fait quelque chose de mal. Je pense que Bonnie le sent, mais elle est très amoureuse de son mari et le considère comme un dieu. Elle ne peut pas accepter qu’il ne soit pas formidable.

Le récit se déroule dans la communauté juive. Quelle est l’importance de cet aspect?

Mon mari est juif, donc je sais, sans généraliser, que pour cette communauté, une famille soudée est très importante. Les liens familiaux sont au cœur du récit et ça parle à tout le monde. On comprend ce qui arrive quand on voit un être cher se faire manipuler par quelqu’un d’autre.

Manifestement, la thérapie joue ici un rôle fondamental. Qu’est-ce que cela vous inspire?