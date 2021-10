Football – Cash change de nationalité et… de nom

Le défenseur d’Aston Villa Matty Cash (à g.) va devenir international polonais et s’appelle désormais Mateusz Gotowka.

Matthew Cash est actuellement le meilleur défenseur d’Aston Villa, 13e du classement de Premier League. Binational britannique et polonais, à 24 ans, il n’a toujours pas eu sa chance avec les Three Lions.

L’arrière droit a donc décidé de prendre la nationalité de sa mère et d’entamer une carrière internationale avec la Pologne. Il pourrait même jouer aux côtés de Robert Lewandowski dès le mois prochain Jusque-là, rien d’étonnant, puisque de nombreux joueurs procèdent de la sorte.

«Ma grand-mère et mon grand-père sont nés en Pologne et ma mère est polonaise, donc j’ai grandi dans un environnement polonais. J’ai de la famille élargie en Pologne du côté de ma mère, quelques-uns vivent encore en Pologne et d’autres sont venus en Angleterre il y a quelque temps», a déclaré… Mateusz Gotowka avant de rajouter que sa maman était ravie de cette situation.