«J’espère ne pas sombrer encore»

Steve*, quinquagénaire yverdonnois, connaît des problèmes d’addiction depuis les années 1990. «J’ai d’abord joué en France jusqu’en 2006. J’étais maître d’hôtel. J’ai englouti plusieurs centaines de milliers de francs au casino. Un jour, je me suis rendu compte qu’il était temps d’arrêter», se souvient-il. Après son exclusion volontaire, le frontalier vient s’installer en Suisse et commence une nouvelle vie. Mais, assez rapidement, ses vieux démons le rattrapent. «Je jouais un peu partout en Suisse romande. En trois soirs d’affilée, j’ai gagné en tout 30’000 fr. à Genève. Mais j’ai tout rejoué et tout perdu», se désole Steve. En 2018, il prend de nouveau la décision de s’autoexclure des jeux. «Je jouais en solo. Cela me procurait de l’adrénaline. Pour être honnête, ça me manque. J’espère que je ne vais pas sombrer de nouveau.»