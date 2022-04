États-Unis : Casper le gentil fantôme reviendra dans une série

Le personnage créé en 1945 fera son retour sur les écrans dans un programme développé par la plateforme Peacock.

Près de 80 ans après sa première apparition dans le dessin animé «The Friendly Ghost» et un peu plus de 9 ans après la fin de la série «Casper: L'École de la peur», le plus gentil des revenants, dont le visage était apparu sur le genou de Kate Middleton, s’apprête à faire son retour. Deadline rapporte que Peackok, qui travaille sur une nouvelle version de «Clueless», prépare une série d’horreur en prise de vues réelles qui «réimaginera les origines de Casper».