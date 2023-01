Geneva Open: Casper Ruud visera le triplé

Casper Ruud ne veut pas changer une formule qui gagne. Double tenant du titre sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, le Norvégien a décidé de revenir préparer Roland-Garros à Genève du 20 au 27 mai prochain. «Je ne jouerai pas des finales de Grand Chelem tous les dimanches de ma vie», déclare-t-il dans le documentaire «Break Point» (Netflix) à la veille de sa finale contre Rafael Nadal. Même si le No 3 mondial a depuis atteint une autre finale majeure (US Open), il a certainement dû se convaincre que le passage par le TC Genève représentait la meilleure de préparation en vue du «French».

«Casper s’est rendu compte que nous proposions des conditions idéales, loin de l’agitation parisienne, pour opérer les derniers réglages. Son retour est une belle marque de confiance, apprécie Gérard Tsobanian, le boss du Gonet Geneva Open. Comme c’est un compétiteur, je pense qu’il est très attiré par l’idée de remporter le trophée trois fois de suite. Et puis il y a un côté superstition. Quand un joueur est en position de devoir confirmer des bons résultats, il a tendance à reproduire des schémas qui ont bien fonctionné.» Une belle affaire pour l’ATP 250 genevois qui continue d’attirer les «Top 10» comme peu de tournois de sa catégorie.

Trois grandes finales en 2022

Le public genevois et romand aura, lui, le privilège de pouvoir mesurer – «en live» – les énormes progrès réalisés par le Norvégien. Lors de son premier succès (2021), Casper Ruud n’était encore qu’un jeune terrien, prometteur mais limité. L’année dernière, sa tournée américaine (finale à Miami) venait de lui donner une nouvelle dimension mais il n’avait jamais transporté son coup droit de feu en deuxième semaine d’un Grand Chelem. Huit mois plus tard, tout a changé. Une troisième «grosse finale» au Masters, une place de No 1 mondial effleurée, l’exhibition mammouth à Mexico avec Rafael Nadal (40’000 spectateurs), le CV du double tenant du titre s’est diablement gonflé. Un changement de statut qu’il aura à cœur de prouver sur le court.