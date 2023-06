Roland-Garros 2023: Casper Ruud dernier qualifié pour les demi-finales

Casper Ruud se sent bien sur la terre parisienne.

Le Norvégien Casper Ruud, No 4 mondial et finaliste sortant, a stoppé le jeune Danois Holger Rune (6e) 6-1 6-2 3-6 6-3 en quarts de finale de Roland-Garros mercredi, comme en 2022, et rejoint l’Allemand Alexander Zverev dans le dernier carré.