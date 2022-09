US Open : Casper Ruud en demi-finale à New York

Le Norvégien, qui a éliminé l’Italien Matteo Berettini en quart de finale de l’US Open, pourrait devenir No 1 mondial.

Très solide, Casper Ruud (7e mondial), s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open, où il vise un premier titre du Grand Chelem, en se montrant intraitable 6-1, 6-4, 7-6 (7/4) contre l’Italien Matteo Berrettini (14e), mardi à New York.

Sous le toit refermé du Arthur Ashe, la pluie s’étant invitée pour la journée sur New York, l’entame menée tambour battant de Ruud, très agressif, conjuguée à celle hors sujet de Berrettini, qui a accumulé les fautes directes (40 contre 23), a permis au Norvégien de mener deux sets à rien après seulement 1h14.

Balles de set sauvées

L’Italien, qui a réussi à débreaker dans la seconde manche, certes en vain, a toutefois montré les prémices d’un renversement possible. Impression confirmée à l’entame du troisième set, puisqu’il s’est échappé 3-0, commençant enfin à rentrer ses coups à l’intérieur du court, acculant de plus en plus son rival.