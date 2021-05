Tennis - Casper Ruud sacré à Genève

Cette finale entre peut-être les deux plus antinomiques représentants de la « Next Gen » promettait beaucoup. Elle a malheureusement accouché d’un match décousu et plutôt décevant. Est-ce le retour du soleil et son impact sur les conditions de jeu soudain plus rapide qui ont perturbé les repères? Toujours est-il que les deux finalistes ont eu toutes les peines du monde à retourner le service adverse.