Tennis: Casper Ruud réalise le doublé au bout d’une finale marathon

Casper Ruud a fini par serrer le poing en finale du Gonet Geneva Open. (Photo by GABRIEL MONNET / AFP)

Mats Wilander et Stan Wawrinka ne sont plus les seuls doubles vainqueurs du Gonet Geneva Open. Casper Ruud a défendu victorieusement son titre, samedi après-midi, dans la marmite du parc des Eaux-Vives. Il aura fallu trois sets et trois heures d’une empoignade intense au Norvégien (ATP 8) pour venir à bout d’un João Sousa (ATP 79) exceptionnel d’abnégation (7-6, 4-6, 7-6).