Geneva Open: Casper Ruud tout de suite dans le coup

Un look improbable

Place à Jarry

«Je suis content d’avoir réussi un break au début du match et un autre à la fin parce que les choses auraient pu tourner autrement, admettait le Norvégien à la sortie du court. J.J. jouait incroyablement vite. Il frappait sur tout. Heureusement, j’ai trouvé le moyen de bien manœuvrer les moments décisifs.» Casper Ruud, No 4 mondial et tête de série No 1 à Genève, sera donc bien présent au rendez-vous des quarts de finale, jeudi, face au revenant Nicolas Jarry. Un nouveau match piégeux pour celui qui reste favori à sa propre succession