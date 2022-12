Genève: Casse de l’UBS: quatre accusés sur cinq condamnés

La police devant l’UBS de Cornavin, le 24 septembre 2013, après le braquage. LMS – C. Bonzon

Le Tribunal correctionnel a balayé ce mercredi la thèse des coïncidences avancée durant leur procès par les suspects du casse de l’UBS de Cornavin en 2013. Les juges ont en particulier souligné les nombreux liens et les contacts, établis par la téléphonie, entre quatre des cinq accusés avant, pendant et après le braquage. Plusieurs éléments ont achevé de les convaincre: les plans de la banque et des notes sur les otages retrouvés chez celui qu’ils ont surnommé «le cerveau» ; 600’000 francs en liquide possédés et changés en euros par «le trésorier» les jours suivant le forfait; et les traces ADN de «l’exécutant» isolées sur le scooter utilisé par les malfrats.

Quatre des cinq prévenus ont été condamnés, le dernier étant acquitté au bénéficie du doute (et de tout lien avec les autres). Trois pour prise d’otages, extorsion et chantage, le dernier pour complicité. Ils ont néanmoins vu leur peine réduite d’un tiers tant la procédure a traîné en longueur (les juges reconnaissant la violation du principe de célérité, stipulant que toute personne a le droit que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable).

«Le cerveau», qui a secoué la tête et manifesté sa désapprobation durant tout l’énoncé du verdict, a finalement écopé de 5 ans et 4 mois de prison. «Le trésorier» a pris 3 ans, dont 11 mois ferme. «L’exécutant» s’est vu infliger 32 mois, dont 6 mois ferme. «La courroie de transmission», enfin, a été punie d’un an avec sursis. Ils devront aussi rembourser le dommage à la banque et à son assurance, soit 1,25 million de francs, et verser 5000 francs pour tort moral à l’employé dont la famille a été séquestrée.