Casse de l’UBS: téléphonie, argent, ADN, des preuves accablantes

«Les preuves sont accablantes.» Ce vendredi, la procureure Sara Garbarski a égrené les raisons pour lesquelles le Ministère public «est convaincu» de la culpabilité des cinq prévenus accusés de prise d’otage, extorsion et chantage pour avoir volé 1,25 million de francs à l’UBS de Cornavin le 24 septembre 2013. Ce jour-là, la famille d’un employé avait été séquestrée afin de contraindre ce dernier à garnir des sacs de billets. L’opération s’était déroulée en plein jour, entre midi et deux, dans le quartier très fréquenté de la gare.

Les suspects se connaissaient

Les cinq suspects nient, mais tous mentent, a affirmé la magistrate, qui a assis sa démonstration sur plusieurs éléments. D’une part, les plans de la banque et des notes sur l’employé ciblé et sa famille ont été retrouvés chez le cerveau présumé du casse. D’autre part, les analyses et écoutes téléphoniques menées par la police judiciaire attestent du fait que tous ces hommes se connaissaient et communiquaient entre eux avant, pendant et après le braquage, notamment via des téléphones acquis sous de fausses identités.