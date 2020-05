Actualisé 29.04.2020 à 17:42

coronavirus à Genève

Casse-tête pour les restaurants, privés de 50% des tables

Les patrons des bistrots se réjouissent de recommencer à travailler, mais tiennent à conserver les RHT.



de Jérôme Faas, Léonard Boissonnas

Vincenzo d’Oro, patron de la pizzeria Il Colosseo, va devoir passer de 70 à 35 couverts pour rouvrir en respectant les conditions posées par le Conseil fédéral. dr

« Evidemment, ça fait une heure que je mesure mon restaurant » , explique Vincenzo d’Oro, le patron du Colosseo, une pizzeria de Plainpalais. Comme la plupart de ses collègues, l’annonce du Conseil fédéral de ce mercredi, autorisant les restaurants à ouvrir dès le 11 mai , l’a surpris . Mais la bonne nouvelle s’accompagne d’une contrainte: des tablées de quatre convives au plus, avec un espace de deux mètres entre elles.

50% de couverts en moins

C’est cette distance, même si elle est bien comprise par les restaurateurs, qui les empêche de sauter de joie. « Pour la distance entre les tables, j’aurais préféré une solution comme en Autriche, avec un mètre plutôt que deux, indique Blaise Gumy, propriétaire du café du Centre au Molard et du Pied de Cochon en Vieille-Ville. Selon la disposition de la salle, cela va être compliqué, mais c’est un moindre mal. »

Les restaurateurs ont fait leurs calcul s . Tous ceux interrogés vont perdre au moins 50% de leurs couverts en espaçant les tables. « S’il fait beau et que je peux utiliser les terrasses, on va limiter la casse, espère Julien Bernard, patron du café Babel, à Bardonnex. Sinon, ça va être chaud. Le pire des scénarios, ce serait d’ouvrir à 50% et qu’on nous sucre les RHT. »

«Encore deux mois et on était foutus»

Vincenzo d’Oro estime qu’il pourra s’en sortir « juste, juste » en laissant deux employés au chômage partiel, alors qu’ils sont d’ordinaire sept personnes, dont lui, à travailler. Blaise Gumy, qui emploie une soixantaine de collaborateurs, prévoit d’ organiser un tournus. « A midi, je pense qu’avec les mesures recommandées, mes restaurants fonctionneront à moitié. Nous devrons faire de la vente à l’emporter car nous n’avons pas le choix. » Propriétaire de l’Elephant dans la Canette, à Plainpalais, Yoan Lomet prévoit aussi d’instaurer un tournus entre ses employés, « avec des équipes réduites de 50% » .

Malgré tout, ces restaurateurs se réjouissent. « L’inconnue, c’est l’envie des clients, commente Vincenzo d’Oro. Mais c’est une bonne nouvelle: encore deux mois de fermeture, et on était foutus. » Idem pour Blaise Gumy, pour qui la vente à l’emporter, débutée mardi, « ne couvre qu’à peine l’électricité » . Quant à Julien Bernard, qui commençait à « trouver le temps long » , il jug e que la solution proposée n’est « bien sûr pas viable, mais moins pire que maintenant. Mais on part vraiment dans le flou. »

La convivialité entravée

Reste l’épineuse question des bars, où respecter deux mètres de distance paraît plus complexe que dans les restaurants. Yoan Lomet, qui pratique à la fois la restauration et la désaltération, juge que pour cette dernière, « ce sera très compliqué, car c’est le comportement des gens qu’il faudra gérer, leur dire de rester à table, etc. Tout le côté convivial ne sera pas possible. » Le président de la société des cafetiers et des restaurateurs, Laurent Terlinchamp, ne cache pas par ailleurs que « certains bars seront trop petits pour rouvrir. Mais ils auront des aides. Il n’est pas possible aujourd’hui d’avoir des réponses au cas par cas. »

«Il y aura un accompagnement» Laurent Terlinchamp, président de la société des cafetiers et des restaurateurs, est positif. « Aujourd’hui, j’ai entendu une date de réouverture, hier, je n’en avais pas. On va déjà se réjouir. » Concernant les inquiétudes de ses membres à propos des RHT, il modère. « Elles sont légitimes, mais prenons un peu de temps. Il y aura tout un accompagnement. Les collaborateurs auront droit aux RHT. Il est clair qu’avec 30% de la clientèle, faire 100% du chiffre d’affaires sera impossible. » Il observe par ailleurs que « bon nombre d’établissements ne pourront pas rouvrir, faute de pouvoir se conformer aux deux mètres entre les tables. »