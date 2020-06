Lausanne

Casser la tirelire pour sauver la culture

La Ville va débloquer 2,5 millions de francs pour ses artistes. Elle entend relancer l’activité dès cet été.

Sauver des places de travail

Cette somme doit atténuer l'impact de la crise chez ceux «qui ne sont pas ou insuffisamment couverts par les mesures de soutien fédérales», relève lundi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Cela concerne notamment les artistes et artisans indépendants, les petites structures culturelles indépendantes et non subventionnées, ainsi que tout le secteur du livre.