Procès de la ZAD à Nyon (VD) – Casseur confondu par son ADN, ou victime d’une coïncidence?

«L’ADN est volatile»

Mais l’ADN est-il si fiable que cela? Non, selon l’avocat de la défense Me Sacha Camporini. «L'ADN est volatile, il évolue, d'autant plus s'il est laissé à la merci des éléments par terre dans une forêt pendant une semaine, comme c'est le cas ici.» Et d'entrer plus loin dans le raisonnement: «Soit l'ADN est effectivement peu fiable, et ce fait doit conduire à l'acquittement, soit il est vraiment fiable, et ceci doit aussi conduire à l'acquittement, puisqu'aucune trace d'ADN n'a été trouvée dans le second gant. Or, dans la vidéo, on voit bien que l'auteur porte deux gants.»