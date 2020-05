Afghanistan

Cassis appelle à cesser les violences

La Suisse se dit «très perturbée» par les violences récentes en Afghanistan et appelle les parties à y mettre un terme, alors que le pays doit aussi faire face à la propagation du virus.

L’Afghanistan est confrontée à une propagation rapide du coronavirus et le gouvernement a ordonné récemment aux forces de sécurité de reprendre l’offensive contre les extrémistes, après l’attaque la semaine dernière d’un hôpital à Kaboul. Des responsables ont fait état de milliers d’assauts talibans en deux mois qui ont fait plus de 1300 tués et blessés. Au total, l’ONU a-elle mentionné 208 victimes récentes parmi les civils.