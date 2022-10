Cassis au sommet de la Communauté politique européenne

Diplomatie : Cassis au premier sommet de la Communauté politique européenne

La première réunion de la Communauté politique européenne s’est tenue ce jeudi 6 octobre à Prague. Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a représenté la Suisse lors de ce sommet qui «a pour but de réunir les États membres et non membres de l’Union européenne (UE) afin de favoriser le dialogue politique et la coopération en Europe» ( voir encadré), explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué de presse.