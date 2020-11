Célébrations : Cassis en Albanie pour fêter 50 ans de relations diplomatiques

Le conseiller fédéral tessinois s’est rendu à Tirana pour ce jubilé, visitant le site d’un projet soutenu par Berne, visant à rénover des habitations détruites par un séisme en 2019.

La Suisse et l'Albanie célèbrent cinquante ans de relations officielles.

Le début des relations diplomatiques officielles entre la Suisse et l’Albanie remonte à 1970. C’est donc un jubilé que les autorités ont célébré lundi par cette visite officielle du conseiller fédéral Ignazio Cassis en Albanie.

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’est entretenu avec le premier ministre albanais Edi Rama ainsi que le ministre des Affaires étrangères en poste Gent Cakaj et le président Ilir Meta, a fait savoir le DFAE par un communiqué lundi.

Lors des entretiens officiels, la politique, la société, l’économie et la formation professionnelle ont notamment été des sujets abordés. Les discussions ont aussi porté sur l’engagement de la Suisse en Albanie, la présidence albanaise de l’OSCE et la candidature des deux pays au Conseil de sécurité de l’ONU.

Aide humanitaire en Albanie

Ignazio Cassis s’est rendu sur le site d’un projet, soutenu par la Suisse, ayant pour but la rénovation d’habitations détruites par un séisme en novembre 2019, lequel avait fait plus de 50 morts et laissé environ 30'000 personnes sans toit.