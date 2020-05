Coronavirus

Cassis cherche un retour rapide à la normale

Ignazio Cassis est sûr que les Suisses pourront bientôt se «déplacer aussi librement qu'avant».

Un retour rapide à la normale est l'objectif premier du déconfinement lancé par le Conseil fédéral, affirme Ignazio Cassis. Il faut, selon lui, que le nombre de cas de Covid-19 n'augmente pas à nouveau et qu'en même temps l'économie ne subisse pas plus de dommages.

L'assouplissement le plus important de la semaine à venir sera que les Suisses auront à nouveau une structure spatiale et temporelle, explique le ministre suisse des affaires étrangères dans un entretien diffusé samedi par les «Schaffhauser Nachrichten». «Les dernières semaines ont été marquées par une grande incertitude. C'est le plus difficile à supporter à long terme», ajoute-t-il.