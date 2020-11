Diplomatie : Cassis discute du Covid et de l’Europe avec son homologue espagnole

Lors d’une rencontre vendredi à Berne, le chef de la diplomatie suisse et Arancha González Laya ont notamment fait état des mesures prises dans leurs pays respectifs face à la crise sanitaire.

Multilatéralisme et Genève internationale ont aussi été au menu des discussions entre Ignazio Cassis et son homologue espagnole.

Lutte contre le Covid-19 et thèmes européens ont été les points forts de la rencontre entre Ignazio Cassis et son homologue espagnole Arancha González Laya vendredi à Berne. Multilatéralisme et Genève internationale ont aussi été au menu.