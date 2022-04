Suisse : Cassis veut interdire temporairement les exportations d’armes

Le Conseil fédéral devrait tenir mercredi une séance à huis clos. Y seront évoquées la guerre en Ukraine, la neutralité helvétique et les exportations d’armes et de munitions.

En plus de sa séance hebdomadaire traditionnelle, le Conseil fédéral devrait se réunir à huis clos mercredi pour discuter de la guerre en Ukraine, de la neutralité de la Suisse et de l’exportation de matériel de guerre helvétique. Lors de cette réunion supplémentaire, le président de la Confédération, Ignazio Cassis devrait proposer un moratoire sur toutes les exportations suisses de munitions et d’armes.