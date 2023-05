La punk-rockeuse Cassyette va retourner le festival Balélec

L’artiste connaît bien la Suisse pour avoir un de ses meilleurs amis qui vit à Zurich. Imago

Cassyette commence à se faire un joli nom chez elle, au Royaume-Uni. Le réputé magazine «Kerrang!» l’a même qualifiée, en 2022, de «nouvelle artiste la plus excitante de la planète». Rien que ça. Il faut dire que la chanteuse de 30 ans, dont le timbre rappelle celui de Pink, impressionne. Et pas qu’à cause de son look. Biberonnée à Mötley Crüe et révélée en 2020 sur TikTok, elle donne dans un punk-rock rugueux et enragé aux influences multiples. En témoigne le single «Boom», sorti en mars 2023. La promesse d’une bonne baffe au festival Balélec, où elle se produira le 12 mai 2023 sur la deuxième scène de l’open air à l’EPFL.

D’où vient votre amour pour le punk-rock?

De mon enfance. J’ai toujours écouté ce genre de musique aussi loin que je m’en souvienne. J’avais la chance d’avoir des parents fans de musique et très ouverts. Mon père adorait vraiment ce genre de choses, même parfois encore plus violentes, en plus de la soul, du jazz, de Jimi Hendrix ou Carlos Santana.

Vous avez été découverte grâce à TikTok…

Oui, c’était en 2020. J’ai commencé par poster des reprises que j’aimais durant le confinement. Tout s’était arrêté et je n’avais plus de dates en tant que DJ. Et visiblement, les gens ont apprécié. D’un coup, une de mes vidéos a fait des dizaines de milliers de vues. Je n’en revenais pas. Et tout s’est enchaîné après ça. C’était très sauvage comme ça s’est fait.

Vous étiez donc DJ en parallèle de votre carrière dans le punk-rock?

Oui. En dépit de ce qu’on peut penser, la techno que je jouais était très proche de ce que je fais maintenant. Ça reste de la grosse musique jouée forte qui a pour but de faire bouger les gens! J’essaie de mélanger un peu des deux mondes aujourd’hui.

Au bout du fil, vous paraissez douce, presque timide. Loin de qui vous êtes sur scène.

C’est vrai. Mais tout le monde à un côté sombre en lui, non? Pour ma part, l’animal en moi arrive à la lumière quand je suis sur scène (rire)!

Deux mots sur Balélec, un festival monté par des étudiants pour des étudiants.

C’est supercool. Il y a tellement de festivals immenses qui croulent sous le pognon et qui sont géré par d’énormes sociétés internationales. Ces jeunes sont supercourageux de faire ce qu’ils font. Ça m’impressionne. Je suis très heureuse d’en faire partie.