Athlétisme

Caster Semenya bientôt maman

La double championne olympique a subtilement laissé sous-entendre sur les réseaux sociaux qu’elle deviendra maman.

Une image ne vaut-elle pas mieux que mille mots? C’est via son compte twitter que Caster Semenya (29 ans) a laissé sous-entendre qu’elle deviendra bientôt maman en postant une photo d’elle avec une paire de chaussures pour bébés.

Récemment, les médias sud-africains avaient évoqué une éventuelle grossesse de Violet Raseboya, l’épouse de la double championne olympique et triple championne du monde du 800 m. Semenya et Raseboya sont en couple depuis 2007 et mariées depuis 2015.