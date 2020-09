Athlétisme : Caster Semenya déboutée au Tribunal fédéral

Le recours de la Sud-africaine contre la décision du Tribunal arbitral du sport n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de Mon-Repos.

Selon le Règlement DSD, ces athlètes doivent réduire leur taux de testostérone au-dessous d’une valeur-limite pendant six mois avant une compétition et le maintenir à ce niveau tant qu’elles souhaitent participer à des épreuves internationales.

«Différenciation nécessaire»

Médaille d’or du 800 mètres aux JO de Londres en 2012 et de Rio en 2016, triple championne du monde de cette spécialité, Caster Semenya et la Fédération sud-africaine d’athlétisme (ASA) ont fait recours contre ce règlement. Ces deux requêtes d’arbitrage ont été rejetées en 2019 par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

Le TAS a reconnu que le Règlement DSD vise uniquement certaines athlètes. Mais il a estimé que cette différenciation était nécessaire, raisonnable et proportionnée afin de garantir l’intégrité de l’athlétisme féminin (dit «classe féminine protégée») et d’assurer l’équité sportive.

Elle veut se battre

Saisi à son tour par l’athlète et sa fédération, le Tribunal fédéral relève dans un arrêt publié mercredi que le TAS a examiné l’affaire de manière approfondie et qu’il a entendu un grand nombre d’experts. Rappelant que son contrôle des décisions du TAS est limité par la loi, la 1re Cour de droit civil estime que la sentence attaquée est conforme aux principes essentiels et largement reconnus de l’ordre juridique.