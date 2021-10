Rapport Sauvé : Castex à Rome lundi, en pleine tourmente pour l’Église de France

Dans la capitale italienne, le Premier ministre français rencontrera Mario Draghi et sera reçu en audience privée par le pape François.

Jean Castex se rend lundi à Rome, où il doit rencontrer son homologue italien Mario Draghi, et être reçu en audience privée par le pape François, au milieu d’une tempête pour l’Église de France confrontée au rapport retentissant sur les abus sexuels . Ce qui ne devait être qu’une simple visite marquant le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège a pris une autre dimension à la suite de la publication, la semaine dernière, des conclusions de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), présidée par le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé.

À la veille de ce premier tête à tête depuis 2009 entre un locataire de Matignon et le souverain pontife, l’exécutif souhaite d’abord circonscrire le débat aux frontières nationales en rappelant que «l’interlocuteur du gouvernement, c’est l’Église de France». Il ne s’agit donc pas d’exhorter le pape, qui a déjà exprimé sa «honte» et sa «douleur» après le rapport de la Ciase, à se positionner davantage devant Jean Castex: «La pierre est avant tout dans le jardin des évêques» de France, qui devront «dire comment articuler la protection des enfants et le secret de la confession qui, dans le droit français, est un secret professionnel, ni plus ni moins», font valoir les services du Premier ministre.