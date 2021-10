Rapport Sauvé – Castex reçu par le pape, en pleine tempête pour l’Eglise de France

Rapport Sauvé : Castex reçu par le pape, en pleine tempête pour l’Église de France

En visite en Italie, le Premier ministre français a été reçu au Vatican par le pape. Ce lundi après-midi, il discutera d’immigration avec son homologue italien.

Le pape lui a offert une mosaïque représentant des vignerons avec l’inscription «Que le fruit des vignes et du travail de l’homme devienne pour nous le breuvage du salut». M. Castex a ensuite visité la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre en compagnie du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian.

Rapport Sauvé

D’autant que depuis son élection en 2013, le pape a fait de la lutte contre les agressions sexuelles – «instrument de Satan» – l’une des priorités de son pontificat. François a d’ailleurs déjà exprimé sa «honte» et sa «douleur» et M. Castex suivra «de très près les décisions que vont prendre les évêques dans les prochaines semaines», selon ses conseillers.

Secret de la confession

Immigration avec Draghi

Dans l’après-midi, M. Castex sera reçu par le chef du gouvernement et ancien patron de la Banque centrale européenne Mario Draghi. L’occasion d’incarner davantage le réchauffement des relations entre France et Italie, marquées par des épisodes de tension, notamment sur la question migratoire quand le leader d’extrême droite Matteo Salvini était ministre de l’Intérieur.

L’enjeu est d’amener Rome à mettre en place ce filtrage, qui conditionnera une «politique de solidarité», c’est-à-dire l’attribution de fonds, objet de négociations serrées à Bruxelles depuis un an. Enfin, MM. Castex et Draghi devraient affirmer leur volonté de voir aboutir rapidement le projet de traité du Quirinal, initié en 2017 pour donner «un cadre plus stable et ambitieux» à la coopération franco-italienne, sur le modèle du traité de l’Élysée entre France et Allemagne.