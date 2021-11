France : Castex va annoncer un «plan de reconquête» du tourisme

Le Premier ministre français est attendu sur un plan de reconquête et d’investissement, dans le tourisme, à horizon de cinq ans.

Mieux valoriser le patrimoine, faire monter en gamme l’offre, encourager innovation et numérisation: le Premier ministre annonce samedi, un plan de reconquête du tourisme, secteur très éprouvé par la pandémie, visant à renforcer la place de la France comme première destination touristique mondiale.

Durant la crise sanitaire, l’Etat a investi 38 milliards d’euros d’aides dans le secteur du tourisme qui représentait en 2019, avant la pandémie de Covid-19, 7,4% du PIB et 9,5% des emplois.

En déplacement dans la région Centre, Jean Castex doit dévoiler samedi, le plan de reconquête et d’investissement dans le tourisme, à horizon de cinq ans annoncé en juin par le président de la République: celui-ci a fait l’objet d’une consultation avec les professionnels du secteur et les collectivités, menées par les secrétaires d’Etat aux PME, Alain Griset et au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.