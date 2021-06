Pérou : Castillo en tête à la fin du dépouillement, mais ses adversaires contestent

L’entourage de la candidate de droite Fujimori crie à la fraude et réclame l’annulation du scrutin présidentiel qui a vu la victoire de Pedro Castillo, avec 50,12% des voix.

«Ils ne cessent de réclamer l’annulation de l’élection», a déclaré Pedro Castillo devant la presse étrangère au siège de son parti à Lima, dans une allusion à des soutiens de Keiko Fujimori qui ont appelé ces derniers jours à annuler le second tour du 6 juin. «Nous attendons patiemment le résultat», a ajouté le candidat de la gauche radicale, tandis que l’autorité électorale poursuit l’examen des recours, déposés principalement par la fille de l’ex-président Alberto Fujimori (1990-2000).

Selon le dernier décompte officiel portant sur 100% des bulletins, neuf jours après le scrutin, Pedro Castillo est en tête avec 50,12% contre 49,87% pour son adversaire, soit environ 45'000 voix d’avance pour l’instituteur et syndicaliste de 51 ans.

Le taux de participation au scrutin, qualifié de «positif» et sans «graves irrégularités» par la mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains (OEA), a atteint 74,5% selon les autorités électorales dans ce pays où le vote est obligatoire. Mais Keiko Fujimori, 46 ans, qui est dans le collimateur de la justice pour une affaire de corruption, dénonce des «fraudes» et a demandé l’invalidation de plusieurs dizaines de milliers de bulletins.

Lundi, un député et amiral en retraite, Jorge Montoya, a appelé à l’annulation du scrutin et à la tenue de «nouvelles élections avec des observateurs internationaux», estimant que le système électoral péruvien «n’offre plus de confiance».