Casting cinq étoiles pour le prochain Hercule Poirot

Long métrage : Casting cinq étoiles pour le prochain film «Hercule Poirot»

Après « Le Crime de l’Orient-Express » et « Mort sur le Nil », Kenneth Branagh s’apprête à se glisser une troisième fois dans le costume d’Hercule Poirot, pour une nouvelle adaptation d’une œuvre d’Agatha Christie dont il sera également le réalisateur.

C’est sur Twitter que 20th Century Studios a donné les premières infos sur ce long métrage, à commencer par son titre: «A Haunting in Venice». Il s’agira d’une adaptation très libre de «La fête du potiron» qui racontera comment Hercule Poirot, retraité et exilé en Italie, assiste à une séance de spiritisme dans un palais hanté de Venise quand l’un des invités est tué.

Le casting est plutôt impressionnant. Outre Kenneth Branagh dans le rôle de Poirot, les spectateurs découvriront Camille Cottin, Jamie Dornan, Kyle Allen, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio et Michelle Yeoh. Le tournage commencera en novembre 2022 et se déroulera entre Londres et Venise. Le film est prévu pour 2023.