Royaume-Uni : Casting de rêve pour le cofondateur de OnePlus

L’entrepreneur multirécidiviste Carl Pei s’est notamment entouré du père de l’iPod dans sa nouvelle société active dans l’audio.

Le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, est déjà de retour sur l’avant-scène. Quelques mois à peine après avoir confirmé son départ de la populaire marque de smartphone, il a réuni plus de 7 millions de dollars pour sa nouvelle jeune pousse. Il a surtout aussi réussi à s’entourer d’investisseurs de renoms et très complémentaires. On relève notamment Tony Fadell, père de l’iPod et des appareils Nest tombés dans le giron de Google. Il y a aussi Kevin Lin, cofondateur de Twitch et Steve Huffman, patron de Reddit. Pour évangéliser ses futurs produits et services, Carl Pei pourra compter sur d’autres investisseurs comme Casey Neistat, réalisateur et très influent youtubeur, ou encore sur Paddy Cosgrave, fondateur de l’événement Web Summit.