La série Trash, inspirée par Loft Story, a trouvé sa Loana

«Loft Story» a été diffusé sur M6 du 26 avril au 5 juillet 2001. À l’époque, l'émission de téléréalité qui montrait la vie de onze anonymes qui ne se connaissaient pas, enfermés dans un loft et filmés 24 heures sur 24, avait connu un succès incroyable. Le programme a propulsé plusieurs participants vers la célébrité, notamment les deux candidats amateurs de jeux coquins aquatiques (dont la production avait diffusé l’intégralité des ébats sur le web), le DJ Jean-Edouard et la gagnante du jeu, Loana.

Loana, qui depuis lors fait régulièrement la Une des faits divers , aura son personnage dans la série «Trash». Selon « Le Parisien », la fiction développée par Prime Video reviendra sur les coulisses du programme pionnier de la téléréalité, parfois qualifié de «télépoubelle», en France. C'est l’actrice française Marie Colomb, dans la vingtaine, que l'on a pu voir dans les clips «A2» de Caballero et Jean Jass, «High» de PLK, «JVTB» d'Odezenne ou encore dans les films «Les Magnétiques» et «As bestas», qui incarnera la bimbo blonde.

Le tournage des six épisodes de cinquante-deux minutes a débuté le 25 septembre 2023 à Paris et devrait s'étendre sur deux mois. La date de diffusion de cette fiction, dans laquelle Anaïde Rozam, César Domboy, et Sami Outalbali figurent également au casting, n'est pas encore connue.